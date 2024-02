Bottega del Tartufo in Stuttgart: Trüffelboutique eröffnet demnächst in der Markthalle

Trüffelboutique eröffnet demnächst in der Markthalle

Bottega del Tartufo in Stuttgart

1 Giusy Lamattina mit ihrem Trüffelstand auf der Kulinart-Messe im Römerkastell Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Deutschlands erste Bottega del Tartufo zieht von der Calwer Passage in die Markthalle um. Aber auch am alten Standort will die Jungunternehmerin Giusy Lamattina nach einem Umbau weitermachen.











Trüffelsuche kann nicht nur in der Natur schwierig sein, sondern auch in der Stadt. Eines der teuersten Lebensmittel der Welt – für 100 Gramm weißen Alba-Trüffel darf man schon mit 1000 Euro rechnen – ist eben nicht überall zu bekommen, sondern nur bei wenigen Feinkostspezialisten. Seit der Wiedereröffnung der Calwer Passage aber hat Stuttgart eine neue Anlaufstelle. Dort startete die inzwischen 35-jährige Giusy Lamattina mit der ersten Bottega del Tartufo, einer Trüffelboutique also.