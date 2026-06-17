Bosnien-Herzegowina bei WM: Die Krux mit VfB-Star Demirovic in der Nationalelf

Wie viele Anhänger von Bosnien-Herzegowina hätte sich auch Dzanan Mehicevic zum Auftakt einen Sieg gegen Kanada gewünscht. Nach dem 1:0 durch Jovo Lukic sah es lange aus, als könne der Matchplan von Coach Sergej Barbarez aufgehen. Doch nach 90 Minuten war der Torjäger des TSV Merklingen mit dem 1:1 absolut zufrieden. „Kanada hat in der zweiten Hälfte viel Druck gemacht, vor allem über die Flügel waren sie stark“, hat der 23-Jährige beobachtet.

Nicht nur er trauert der Riesenchance von Ermedin Demirovic nach, der allein auf den kanadischen Torhüter zugelaufen war (54.). „Mit dem 2:0 wäre das Spiel wohl durch gewesen. Aber in der Nationalmannschaft trifft Demirovic nicht annähernd so gut wie beim VfB Stuttgart“, bedauert Mehicevic. Tatsächlich gelangen dem 28-jährigen Angreifer in 41 Länderspielen nur vier Treffer.

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Gefeiert wurde in dem Land mit rund 3,3 Millionen Einwohnern dennoch – wie nach der sensationellen Qualifikation in der Relegation nach den Siegen im Elfmeterschießen gegen Wales und Italien. „Wir sind als kleines Land ein Underdog, aber überaus temperamentvoll“, beschreibt der Merklinger seine Heimat. Gefördert hat die Stimmung, dass die Schweiz im zweiten Gruppenspiel gegen Katar nicht über ein 1:1 hinausgekommen ist. „Im Prinzip geht jetzt alles wieder bei null los“, meint der Merklinger Torjäger.

Torjäger beim Bezirksligisten TSV Merklingen: Dzanan Mehicevic (re.) Foto: Andreas Gorr

Im Duell mit der Schweiz rechnet Mehicevic mit einer Niederlage. „Die Schweiz wird sich aufraffen, individuell ist sie besser besetzt“, findet er. Der Einzug in die K.-o.-Runde soll durch einen Sieg über Katar im letzten Gruppenspiel klargemacht werden. „Falls es im Fernduell mit Kanada um Platz zwei auf die Tordifferenz ankommt, könnte es ein Vorteil sein, dass wir im letzten Spiel gegen den schwächsten Gruppengegner reagieren können“, hofft Dzanan Mehicevic.

Mehicevic hofft auf Einzug in K.-o.-Runde

Steigerungspotenzial im Team von Bosnien-Herzegowina sieht er im Spielaufbau: „Das war teilweise ein wildes Rumgebolze.“ Dies sei mit ein Grund gewesen, warum das Team wenige viele Chancen herausgespielt habe. Gut gefallen haben dem 23-Jährigen die Rückwärtsverteidigung und der Kampfgeist. „Die Spieler waren am Schluss stehend k. o., deswegen ist Kanada gegen Ende zu vielen Möglichkeiten gekommen“, erläutert er.

Dzanan Mehicevic hofft, dass Edin Dzeko und Haris Tabakovic wieder fit sind. „Mit ihnen gewinnen wir an Durchschlagskraft im Angriff“, ist er überzeugt. Der Trainer habe sie im Auftaktspiel wohl geschont. Vor allem Edin Dzeko werde in Bosnien-Herzegowina fast gottgleich verehrt. „Er steht noch über Trainer Barbarez, der Bosnien zur zweiten WM-Teilnahme gecoacht hat“, erklärt Dzanan Mehicevic. Der 23-Jährige, der sich einen Großteil der WM-Spiele anschauen will, drückt nicht nur Bosnien-Herzegowina die Daumen. „Sobald die Mannschaft bei der WM ausgeschieden ist, fiebere ich mit der deutschen Mannschaft und dann mit den USA“, kündigt er an. Der Grund: In den Vereinigten Staaten ist er geboren und verfügt neben der bosnischen auch über die amerikanische Staatsbürgerschaft.