Bosnien-Herzegowina bei WM: Die Krux mit VfB-Star Demirovic in der Nationalelf

Dzanan Mehicevic vom TSV Merklingen fiebert mit Bosnien-Herzegowina – und versteht nicht, warum der Stürmer im Trikot des VfB Stuttgart häufiger trifft als im Nationaldress.
Wie viele Anhänger von Bosnien-Herzegowina hätte sich auch Dzanan Mehicevic zum Auftakt einen Sieg gegen Kanada gewünscht. Nach dem 1:0 durch Jovo Lukic sah es lange aus, als könne der Matchplan von Coach Sergej Barbarez aufgehen. Doch nach 90 Minuten war der Torjäger des TSV Merklingen mit dem 1:1 absolut zufrieden. „Kanada hat in der zweiten Hälfte viel Druck gemacht, vor allem über die Flügel waren sie stark“, hat der 23-Jährige beobachtet.