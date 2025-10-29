Bosch-Werk in Schwieberdingen: „Man will Leute loswerden“ – Bosch-Mitarbeiter stehen unter Druck

Der Stellenabbau bei Bosch in Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) verunsichert die Mitarbeiter. Einer erzählt von Angst, Kontrollen und einer Drehscheibe, in die niemand geraten will.
„Ich schaff beim Bosch und halt mei Gosch“ – diesen Spruch hat Bosch-Mitarbeiter Richard Pohlschmidt jahrzehntelang befolgt. Der Ingenieur surfte mit seiner Abteilung lange auf der Erfolgswelle – jetzt, mit Mitte 50, holt ihn die Realität der Weltwirtschaft ein. Bosch kündigte im September einen erneuten Stellenabbau an. In der Firma greife schon länger ein anderer Umgangston um sich, sagt Pohlschmidt, der dazu nicht länger schweigen will. Er äußert sich aus Angst vor Repressalien aber nur unter einem anderen Namen.