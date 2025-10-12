IG Metall und Betriebsrat wenden sich gegen den Plan der BSH-Geschäftsführung, den Neff-Standort Bretten bis 2028 zu schließen. Schützenhilfe kommt von ungewohnter Seite.
Das Vorhaben des Hausgeräteherstellers BSH, einer Bosch-Tochter, sich wegen schwacher Produktnachfrage von rund 1400 Beschäftigten zu trennen, trifft auf heftige Kritik. Die IG Metall in Bruchsal verurteilt die geplante Schließung des Traditionsstandorts Neff in Bretten – das für das erste Quartal 2028 angekündigte Aus der BSH-Werke betreffe mehr als 1000 Beschäftigte.