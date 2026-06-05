Bosch, Mercedes und Co.: So viel Urlaubsgeld zahlen Unternehmen in der Region Stuttgart

Die Ferien stehen vor der Tür, die Urlaubskasse könnte einen Schub vertragen. Doch wer kann sich auf Extra-Geld freuen? Wir haben bei Arbeitgebern wie Bosch und Mercedes nachgehakt.
Wenn in den Sommermonaten das Urlaubsgeld überwiesen wird, ist die Freude bei vielen Beschäftigten groß. Doch nicht jeder kann sich über die Sonderzahlung freuen. Laut einer Auswertung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung erhält mit 44 Prozent nicht einmal die Hälfte aller Beschäftigten in der Privatwirtschaft Urlaubsgeld. Entscheidend ist vor allem eines: die Tarifbindung.