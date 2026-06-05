Bosch, Mercedes und Co.: So viel Urlaubsgeld zahlen Unternehmen in der Region Stuttgart

Die Ferien stehen vor der Tür, die Urlaubskasse könnte einen Schub vertragen. Doch wer kann sich auf Extra-Geld freuen? Wir haben bei Arbeitgebern wie Bosch und Mercedes nachgehakt.

Wenn in den Sommermonaten das Urlaubsgeld überwiesen wird, ist die Freude bei vielen Beschäftigten groß. Doch nicht jeder kann sich über die Sonderzahlung freuen. Laut einer Auswertung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung erhält mit 44 Prozent nicht einmal die Hälfte aller Beschäftigten in der Privatwirtschaft Urlaubsgeld. Entscheidend ist vor allem eines: die Tarifbindung.

„Wer in einem Betrieb mit Tarifvertrag arbeitet, hat deutlich bessere Aussichten auf Urlaubsgeld“, sagt WSI-Lohnexperte Malte Lübker. In tarifgebundenen Betrieben der Privatwirtschaft erhalten 72 Prozent der Befragten Urlaubsgeld, verglichen mit nur 34 Prozent in Betrieben ohne Tarifvertrag. Wir haben bei großen Arbeitgebern in der Region Stuttgart nachgehakt, ob und wie viel Urlaubsgeld sie ihren Mitarbeitern zahlen.

Die Metall- und Elektroindustrie: Tarifbindung als Schlüssel

In der Metall- und Elektroindustrie ist das Urlaubsgeld fest verankert und orientiert sich an den jeweiligen Tarifverträgen.

Der Technologiekonzern Bosch zahlt seinen tarifgebundenen Arbeitnehmern ein Urlaubsgeld. „Die Auszahlung erfolgt mit der Gehaltsabrechnung im Mai“, erklärt Bosch-Sprecherin Claudia Arnold. In Baden-Württemberg sind es als Faustregel 69 Prozent eines Monatsverdienstes, bezogen auf 30 Urlaubstage. Bosch beschäftigt in Deutschland rund 123.000 Mitarbeitende, davon sind etwa 75 Prozent Tarifbeschäftigte.

Bei Bosch haben die Mitarbeiter ihr Urlaubsgeld bereits bekommen. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Beim Automobilhersteller Mercedes-Benz ist die Höhe des jährlichen Urlaubsgeldes ebenfalls „in der Metall- und Elektroindustrie tarifvertraglich festgelegt und beträgt bei 30 Urlaubstagen im Jahr 69 Prozent eines Monatsentgelts“, erklärt Mercedes-Benz-Sprecherin Frederike Birkner. Die Auszahlung an die Beschäftigten erfolgt in der Regel im Mai.

Auch der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck gewährt seinen Mitarbeitern eine zusätzliche Urlaubsvergütung als tariflich geregelte Einmalzahlung. Sie setzt sich aus dem Urlaubsentgelt (Fortzahlung des regulären Entgelts) sowie einem zusätzlichen Urlaubsentgelt in Höhe von 50 Prozent zusammen. Bei einem Urlaubsanspruch von 30 Tagen entspricht das zusätzliche Urlaubsentgelt insgesamt rund 70 Prozent eines Monatsentgelts.

Kärcher-Führungskräfte bekommen Zielprämien

Ebenso darf sich das Personal des Motorgeräteherstellers Stihl auf einen Urlaubsbonus freuen. Stihl-Sprecherin Marlies Kepp bestätigt: „Mitarbeitende erhalten neben anderen Zusatzleistungen ein Urlaubsgeld, welches bei 69 Prozent eines Monatsbruttoentgelts liegt und im Juni ausbezahlt wird.“

Der Reinigungsgerätehersteller Kärcher zahlt seinen Mitarbeitenden je nach Entgeltmodell im Juni ein Urlaubsgeld, das rund 70 Prozent eines Monatsentgelts entspricht. Beschäftigte in Führungs- und Expertenfunktionen erhalten hingegen Zielprämienzahlungen.

Steigende Preise für Reisen und Unterkünfte machen das Urlaubsgeld zu einem finanziellen Puffer für die wohlverdienten freien Tage. Foto: IMAGO/Fotostand

Beim Maschinen- und Anlagenbauer Dürr in Bietigheim-Bissingen entspricht das Urlaubsgeld ebenfalls rund 69 Prozent eines Monatsgehalts und wird mit dem Junigehalt ausgezahlt. Es betrifft die rund 1800 tariflich beschäftigten Mitarbeiter am Standort. Außertarifliche Mitarbeitende erhalten diese Zahlung nicht.

Siemens toppt Urlaubsgeld mit freiwilligen Leistungen

Der Automobilzulieferer ZF zahlt seinen tarifvertraglich beschäftigten Mitarbeitern in Deutschland das vereinbarte Urlaubsgeld von 69 Prozent eines Monatsentgelts im Juni. Ein ZF-Sprecher betont, dass dies den Großteil der rund 50.000 Beschäftigten hierzulande betrifft.

Auch der Automobilzulieferer Mahle, der Werkzeugmaschinen- und Laserhersteller Trumpf und der Ventilatorenspezialist EBM-Papst in Mulfingen zahlen ein Urlaubsgeld gemäß den Vereinbarungen des IG-Metall-Tarifvertrags.

Mahle-Mitarbeiter dürfen sich über Urlaubsgeld freuen. Foto: IMAGO/Joko

Der Technologiekonzern Siemens handhabt das Urlaubsgeld ebenfalls tarifvertraglich geregelt. „Die Mitarbeitenden im Geltungsbereich des Tarifvertrags der Metall- und Elektroindustrie erhalten Urlaubsgeld in Höhe von 50 Prozent pro Urlaubstag, das damit insgesamt das 1,5-fache des durchschnittlichen Arbeitsverdienstes während des Urlaubs ausmachen kann“, erläutert Siemens-Sprecherin Evelyn Necker. Hinzu kommen freiwillige Leistungen wie das Mitarbeiteraktienprogramm oder Kinderbetreuungszuschüsse.

Handel und Energie – auch hier gibt es Extrageld

Auch außerhalb der Metall- und Elektroindustrie ist Urlaubsgeld verbreitet, wenn auch zuweilen in anderer Form.

Bei der Drogeriemarktkette dm werden alle Mitarbeitenden gemäß dem geltenden Tarifvertrag des Einzelhandels eingruppiert und erhalten Urlaubsgeld. Christian Harms, dm-Geschäftsführer, teilt mit: „In diesem Jahr erhalten unsere Mitarbeitenden rund 1770 Euro auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung.“ Alle Mitarbeitenden, inklusive Lehrlinge und Teilzeitkräfte, erhalten das Urlaubsgeld mit der Juni-Abrechnung. Auch beim Discounter Lidl erhalten alle Mitarbeiter Weihnachts- und Urlaubsgeld nach Tarif.

Bei der Adolf Würth GmbH & Co. KG, dem Großhändler für Montage- und Befestigungstechnik, bekommt das Personal eine Kombination aus Urlaubs-, Weihnachtsgeld und Betriebsergebnisprämie. „Das Urlaubsgeld wird jeweils im Juni ausbezahlt und ist seit Jahren ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung unserer Beschäftigten“, so Würth-Sprecherin Miriam Mikusch.

Der Energiekonzern EnBW zahlt seinen tariflich beschäftigten Mitarbeitenden ein Urlaubsgeld. Grundlage hierfür sind die jeweils geltenden Tarifverträge der Energiewirtschaft. Für außertarifliche Mitarbeitende gelten individuelle vertragliche Regelungen.

Ausnahmen: Keine Sonderzahlung, aber andere Vorteile

Nicht alle Unternehmen zahlen ein gesondertes Urlaubsgeld. Das Softwareunternehmen SAP etwa bestätigt: „Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld gibt es bei uns nicht, dafür aber ein recht gutes Gehaltsniveau inklusive Boni – üblicherweise in Höhe von 15 bis 25 Prozent des Gesamtgehalts.“ Ebenfalls gebe es aktienbasierte Sondervergütungen. Konzepte wie Urlaubsgeld oder ein 13. Monatsgehalt seien in der Softwarebranche seit jeher unüblich und fänden sich eher in der Industrie.