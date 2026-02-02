Bosch Home Comfort in Wernau: Geschäft von Bosch-Heizungstochter stagniert

Viele Menschen halten gerade ihr Geld zusammen – und investieren nicht in eine neue Heizung. In Deutschland, aber auch in anderen Märkten. Das bekommt Bosch zu spüren.
Schwächelnde Märkte haben die Gebäudetechnik-Tochter von Bosch im vergangenen Jahr ausgebremst. Der Umsatz lag nach vorläufigen Zahlen bei rund 4,4 Milliarden Euro und damit leicht über dem Vorjahreswert, wie die Bosch Home Comfort Group mit Verwaltungssitz in Wetzlar mitteilte. Die Entwicklung war erwartet worden. 2024 hatte die Bosch-Tochter einen Umsatzrückgang hinnehmen müssen.