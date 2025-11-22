Borussia Dortmund gegen den VfB: Nach rasanter Schlussphase – Remis zwischen BVB und VfB Stuttgart

Ein packendes 3:3 gegen Stuttgart verhindert einen perfekten Abschied für BVB-Chef Watzke. Undav trifft dreifach und stellt auch den Dortmunder Adeyemi-Treffer in den Schatten.
Borussia Dortmund hat das perfekte Abschiedsgeschenk für den scheidenden BVB-Boss Hans-Joachim Watzke verpasst. Einen Tag vor dessen Abgang nach mehr als 20 Jahren in der Geschäftsführung kam der BVB trotz einer 2:0-Halbzeitführung nur zu einem turbulenten 3:3 gegen den VfB Stuttgart. Damit blieben die Dortmunder auch im siebten Pflichtspiel am Stück gegen die Schwaben sieglos.