Booster für die Region: Stuttgart stemmt sich gegen Auto-Krise – Millionen für Hightech und Start-ups

Die Krise von Mercedes, Porsche und Bosch trifft Stuttgart hart. Der Verband Region legt deshalb ein millionenschweres Fitnessprogramm für die Zukunft auf. Wer soll profitieren?
Der massive Stellenabbau bei Mercedes, Porsche und Bosch trifft die Region Stuttgart hart. Der einst schnurrende Motor der deutschen Wirtschaft, die Autoindustrie, stottert. Doch statt in Resignation zu versinken, reagiert der Verband Region Stuttgart mit einem ganzen Maßnahmenpaket, um den technologischen Wandel zu unterstützen.