Booster für die Region: Stuttgart stemmt sich gegen Auto-Krise – Millionen für Hightech und Start-ups

Die Krise von Mercedes, Porsche und Bosch trifft Stuttgart hart. Der Verband Region legt deshalb ein millionenschweres Fitnessprogramm für die Zukunft auf. Wer soll profitieren?

Der massive Stellenabbau bei Mercedes, Porsche und Bosch trifft die Region Stuttgart hart. Der einst schnurrende Motor der deutschen Wirtschaft, die Autoindustrie, stottert. Doch statt in Resignation zu versinken, reagiert der Verband Region Stuttgart mit einem ganzen Maßnahmenpaket, um den technologischen Wandel zu unterstützen.

Konkret wird noch in diesem Jahr ein längerfristig angelegter Zukunftskonvent starten, bei dem Akteure aus der Wirtschaft sich zusammenschmieden. Zudem wird ein „Förderprogramm Zukunftstechnologien“ aufgelegt – mit einer Anschubhilfe in Höhe von 500.000 Euro sowie weiteren fünf Millionen Euro für die Jahre 2027/2028. „Wir wollen in einer schwierigen Lage die Kräfte bündeln“, sagt der Regionaldirektor Alexander Lahl, „und wir wollen die Stärken der Region gezielt weiterentwickeln.“

Investitionen in Hightech-Schmieden

Keine Frage, der Druck wächst, sich im Herzen des Landes Baden-Württemberg dem Strukturwandel zu stellen. Und mit dem „Millionen-Booster“ für innovative Konzepte will der Verband nun im Verbund mit der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart selbst einen Teil zum guten Gelingen beitragen.

„Wir reden nicht über Transformation, wir gestalten sie mit“, sagte die Regionalrätin Sabine Kobler von den Grünen, ehe die Regionalversammlung dieser Tage die entsprechenden Beschlüsse fasste. Nicht zuletzt gehe es darum, die Abhängigkeit von Automobil- und Maschinenbau zu verringern, so Kobler. „Wir brauchen einen Aufbruch“, betonte der SPD-Regionalrat Klaus Spachmann. „Es wird bei der Transformation Gewinner und Verlierer geben. Wir wollen bei den Gewinnern sein.“

Regionaldirektor Lahl will in der Region „Kräfte bündeln“. Foto: Franziska Kraufmann

Mit dem neuen Programm etabliert der Verband ein strategisch ausgerichtetes Kofinanzierungsinstrument, um den wirtschaftlichen Wandel zu begleiten. Im Fokus stehen der Aufbau und die Weiterentwicklung von Innovations- und Start-up-Zentren bei fünf ganz konkreten Zukunftsfeldern. Dies sind:

Gesundheits- und Biotechnologien sowie Medizintechnik

Digitalwirtschaft samt Quantentechnologie, Robotik und Künstlicher Intelligenz

Luft- und Raumfahrttechnologien

Verteidigung und Sicherheitstechnologien

Green Tech – von der Energieerzeugung, über die Kreislaufwirtschaft bis zur Bioökonomie

Das Programm bleibt dabei offen für weitere zukunftsweisende Technologien mit klarem regionalen Bezug. Ziel ist schlussendlich mehr als nur Geld in den Wirtschaftskreislauf zu pumpen, sondern die Attraktivität des Standorts Region Stuttgart zu erhöhen, Forschung anzukurbeln, Technologietransfer zu fördern, innovative Unternehmen zu skalieren, neue High-Tech-Firmen zu unterstützen oder solchen den Weg nach Stuttgart zu ebnen. Der Verband will die Region Stuttgart besser als Innovationsstandort vermarkten können. „Wir brauchen mehr regionale Dynamik“, so CDU-Regionalrat Bernd Vöhringer.

Millionenschwerer Fahrplan für die Zukunft

450.000 Euro stehen als Anschubhilfe zur Verfügung für vorbereitende konzeptionelle, juristische und begleitende Maßnahmen. Das eigentliche Förderprogramm, das vom nächsten Jahr an greift, umfasst dann fünf Millionen Euro. Förderfähig sind Investitionen, aber auch Beratungsbausteine und Marketingkonzepte. Die Adressaten sind breit angelegt – von Kommunen über Hochschulen und Forschungseinrichtungen bis hin zu Unternehmen.

Der Verband setzt damit nach eigenem Verständnis ein klares Signal: Der Kampf um die wirtschaftliche Zukunft hat begonnen – mit konkreten Mitteln und einem klaren Fahrplan. Und dazu zählt auch, zweiter Baustein des Gesamtkonzepts, der sogenannte Zukunftskonvent.

Neben dem Auftakt voraussichtlich schon im Juni verbindet sich damit ein auf Monate angelegtes Arbeitsprogramm, bei dem die Region verschiedenste Akteure und Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft, Forschung und Hochschulen zusammenbringen will, wie Regionaldirektor Lahl sagt. „Analyse, Dialog, Umsetzung“ müsse das Leitmotiv sein, so Lahl. Für die Freien Wähler verbinden sich damit ebenso ehrgeizige wie berechtigte Ziele, wie Annette Silberhorn-Hemminger betonte, noch aber sei das Format zu unkonkret und müsse nachgeschärft werden. „Der Strukturwandel ist real“, sagte die Regionalrätin, „und er verlangt konkrete Antworten, keine unverbindlichen Gesprächsrunden.“

Das Förderprogramm

Dachorganisation

Der Verband Region Stuttgart bildet sozusagen das Dach – und übernimmt die strategische, regelsetzende und finanzielle Verantwortung für das Förderprogramm Zukunftstechnologien. Die Ausschreibung soll noch in diesem Jahr starten.

Schnittstelle

Die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH und BioRegio STERN Management GmbH fungieren auf der operativen Ebene als zentrale Schnittstelle zwischen Verband Region Stuttgart, den Trägern der High-Tech-, Start-up- und Innovationszentren sowie den gegebenenfalls darin angesiedelten Unternehmen. Sie übernehmen federführend die inhaltliche Begleitung der Umsetzung des Förderprogramms sowie der geförderten Maßnahmen.