Der Influencer Levi Penell liegt gerade voll im Trend. Zuletzt sorgte er für Aufsehen, weil er sich auf humorvolle Art mit der Network-Marketing-Bubble und diversen Influencern in Pyramiden-Systemen anlegte.

Am 12. Mai veröffentlichte er nun ein Video, in dem er seinem Ärger über das „Jugendwort des Jahres“ Luft machte. Er habe keinen Bock mehr auf diese Wahl, die in Deutschland jährlich unter Leitung des Langenscheidt-Verlags stattfindet. „Es sind immer „cringe“ und „Digga“ nominiert und dann noch acht andere Worte, die man noch nie im Leben gehört hat“, moniert er in seinem Reel. Daher sei ihm die Idee zum „Boomer-Wort des Jahres“ gekommen.

Lesen Sie auch

Während es beim Jugendwort des Jahres um ein neues Wort geht, das viel zu häufig benutzt wird, soll es beim Boomer-Wort um alte Worte gehen, die viel zu selten benutzt werden. Er selbst schlug direkt Worte wie Flitzpiepe, Schabernack oder Fisimatenten vor – eben, so Levi Penell, „Retro-Worte“, bei denen man sich „Vintage fühlt“, wenn man sie benutzt, die aber trotzdem tolle Worte sind.

„Boomer“ bezieht sich dabei auf die Generation der sogenannten Baby Boomer, die etwa zwischen 1946 und 1964 geboren wurden.

Er forderte die Zuschauenden auf, Vorschläge abzugeben und guten Vorschlägen in den Kommentaren ein Like zu geben. Zum Schluss äußerte er noch die Hoffnung, dass ja eventuell Susanne Daubner auch die Nominierungen für das Boomer-Wort des Jahres vorlesen würde, so wie sie es seit einiger Zeit auch für das Jugendwort tut.

Lesen Sie auch: Jugendwörter 2023 – Alle Wörter und Bedeutungen

Nominierungen für das Boomer-Wort des Jahres

Am 16. Mai gab Levi Penell schließlich die Nominierungen für das Boomer-Wort des Jahres 2024 bekannt. Hierzu hatte er sich Unterstützung von anderen Influencern geholt, die als Boomerwort-Expertenjury fungierten. 5 Worte wurden von der Jury vorgeschlagen, während weitere 5 Worte aus den Kommentaren stammten. Die Boomerwort-Expertenjury bestand aus Tom Böttcher, Malte Zierden und Phia Quantius, Fabian rasch-a-gai, Vincent Tim und Georgia Cavallo.

Insgesamt sind die folgenden 10 Worte für das Boomer-Wort des Jahres 2024 nominiert:

Firlefanz

Flippig

Harsch

Knorke

Obacht

Papperlapapp

Sapperlot

Schnabulieren

Sportsfreund

Steiler Zahn

20 Stunden nach Veröffentlichung der Nominierungen haben bereits über 120.000 Menschen teilgenommen, die Anzahl der Stimmen steigt rasch. Aktuell (Stand: 17.05.2024) liegt „Sportsfreund“ mit 20% der Stimmen knapp vorne. Die Abstimmung läuft noch bis zum 22. Mai 2024. Hier werden zunächst die drei Favoriten ausgewählt, bevor schließlich in einer weiteren Runde das finale Boomer-Wort des Jahres 2024 gekürt wird.