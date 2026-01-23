Gute Nachrichten aus der Wirtschaft: Noch nie sind so viele neue Start-ups gegründet worden wie 2025. Doch der Aufwärtstrend ist in Stuttgart und im Land nicht so stark wie anderswo.
Krise in der Industrie und Massenentlassungen – die deutsche Wirtschaft liefert derzeit nicht viele Positivschlagzeilen. Gute Nachrichten lassen da aufhorchen: Noch nie sind in Deutschland mehr Start-ups gegründet worden als 2025. Insgesamt 3568 neue Wachstumsfirmen wurden bundesweit gezählt, rund ein Drittel mehr als 2024, zeigt eine aktuelle Analyse des Startup-Verbands und der Organisation Startupdetector, die Handelsregisterdaten ausgewertet haben.