Bombenfund in Rastatt: 3.000 Anwohner müssen ihre Wohnungen verlassen

Sperrzone, Bahn-Stopp, Winterzeit: Wie Rastatt sich auf die Evakuierung vorbereitet – und was Betroffene wissen müssen.
Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe in Rastatt müssen etwa 3.000 Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Betroffen seien alle, die in einem Radius von 500 Metern zum Fundort wohnten, teilte die Stadt mit. Auch Geschäftsräume, Versammlungsräume und Freiflächen müssen geräumt werden. Ebenso werden die Zufahrtswege zum Bombenfundort für die Dauer der Entschärfung am 26. Oktober gesperrt.