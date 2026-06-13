Bohemian Rhapsody überholt: Michael ist jetzt das erfolgreichste Musik-Biopic aller Zeiten

Michael Jackson überholt Freddie Mercury: Der Film "Michael" hat weltweit fast 912 Millionen Dollar eingespielt und damit "Bohemian Rhapsody" als erfolgreichstes Musik-Biopic aller Zeiten überholt. Schon bald könnte der nächste Rekord geknackt werden.
Der King of Pop hat einen neuen Rekord aufgestellt - zumindest auf der Leinwand. Das Biopic "Michael" über das Leben von Michael Jackson (1958-2009) ist laut "Deadline" mit einem weltweiten Einspielergebnis von 911,9 Millionen US-Dollar (rund 788 Millionen Euro) offiziell das erfolgreichste Musik-Biopic aller Zeiten. Damit überholt der Film den bisherigen Spitzenreiter "Bohemian Rhapsody" über Queen-Frontmann Freddie Mercury (1946-1991).