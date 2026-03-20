Böblingen: Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst reduziert Öffnungszeiten

Der kinderärztliche Bereitschaftsdienst in Böblingen verkürzt seine Öffnungszeiten. Vor allem am Wochenende schließt die sogenannte Notfallpraxis am Klinikum Böblingen früher.
Auf Eltern, die in Böblingen in Randzeiten eine kinderärztliche Behandlung für ihre Kinder suchen, kommen Veränderungen zu. Wie die zuständige Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am Freitag in einer Pressemitteilung schreibt, reduzieren sich ab 1. April die Öffnungszeiten der kinderärztlichen Bereitschaftspraxis: Betroffen seien sowohl die Dienste in den Abendstunden an Werktagen sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen.