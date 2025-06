1 Der Hund wurde von der Feuerwehr gerettet. Foto: -/Feuerwehr Böblingen/dpa

Bürger rufen die Feuerwehr zu einer ungewöhnlichen Rettungsaktion. Auf einem Dach in 20 Metern Höhe ist ein Tier unterwegs, das dort nichts zu suchen hat.











Link kopiert



Vom Dach eines Einkaufszentrums in der baden-württembergischen Stadt Böblingen haben Feuerwehrleute einen Hund gerettet. Das Tier sei auf der Dachkante in rund 20 Metern hin- und hergelaufen, teilte die Feuerwehr mit. Aufmerksame Bürger hätten das hilflose Tier am späten Samstagabend bemerkt und den Notruf gewählt.