Bodenseekreis: Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Leitplanke

1 Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa/Daniel Karmann

Trotz schneller Hilfe verunglückt ein 31-jähriger Motorradfahrer tödlich. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Unfalls und möglichen Verbindungen zu einem weiteren Vorfall.











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Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf einer Landstraße am Bodensee tödlich verunglückt. Der 31-Jährige sei mit seinem Motorrad bei Deggenhausertal gestürzt und gegen eine Leitplanke geprallt, wie die Polizei mitteilte. Trotz Reanimation durch Ersthelfer starb der Mann demnach am Donnerstag noch an der Unfallstelle. Auch ein Notarzt war mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle geflogen worden, wie es hieß.