Nach dem tödlichen Vorfall in der Ostendstraße in Stuttgart-Ost und einem darauffolgenden Polizeieinsatz gibt es am frühen Dienstagmorgen neue Informationen. Eine Zeugin gibt weitere Einblicke zu den dramatischen Ereignissen, bei denen ein Mann mit einem Messer angegriffen und der Tatverdächtige später von der Polizei verfolgt wurde.

Die Zeugin Ingrid, die in der Talstraße direkt gegenüber von dem Tatort wohnt, schildert ihre Beobachtungen vom Vorabend: „Ich bin um 2 Uhr nachts aufgewacht, weil das Fenster offen war und ich zur Straße hin schlafe“, erzählt sie und fährt fort: „Dann habe ich mitbekommen, wie ein Polizist rief: ‚Bleiben Sie stehen, hier ist die Polizei!‘“ Kurz darauf habe sie jemanden von oben rufen hören: „Rechts rum, ich hab’s gesehen, rechts rum.“ Dann sei laut Ingrid ein Schuss gefallen. „Dann schrie noch jemand: ‚Wer hat geschossen?‘ Mehr habe ich nicht mitbekommen“, berichtet die Anwohnerin. „Es war wie bei der ZDF-Serie Soko Stuttgart, nur ohne Kameras“, so Ingrid.

Später sah Ingrid, wie der Notarzt eintraf. Dieser fuhr jedoch kurze Zeit später wieder weg. Sie habe dann versucht, weiterzuschlafen. „Und heute Morgen dachte ich, der Spuk sei vorbei“, sagt Ingrid. „Aber dann sah ich, dass alles abgesperrt war und noch mehr Polizei da war.“ Ingrid wirkt sichtlich betroffen von den Ausmaßen des Vorfalls. Am Abend habe sie sich noch gefragt, was passiert sei, dass vielleicht jemand umgekommen sei. Was genau hier los war, davon habe sie jedoch keine Ahnung gehabt, so Ingrid.

Beamter gibt Schuss ab – 18-Jähriger wird tödlich verletzt

Wie die Pressestelle der Polizei am Dienstagmorgen bekannt gibt, kam es in der Nacht in Stuttgart im Rahmen eines Polizeieinsatzes zu einem Schusswaffengebrauch. In dessen Folge verstarb ein Mann.

Demnach waren Einsatzkräfte der Polizei gegen 2 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in eine Gaststätte in der Ostendstraße gerufen worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verletzte ein 18-Jähriger einen 29-Jährigen mit einem scharfen Gegenstand schwer am Hals. Anschließend flüchtete der 18-Jährige zunächst. Hinzugerufene Polizei- und Rettungskräfte versorgten den Schwerverletzten.

Ein Polizeibeamter stellte den 18-Jährigen kurz darauf in Tatortnähe in einem Hinterhof. Im weiteren Verlauf gab der Beamte einen Schuss ab, der den Mann im Oberkörperbereich traf. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch vor Ort.

