Bluttat in der Stuttgarter Innenstadt: Messerstecher – wenn Sozialarbeiter kapitulieren

1 Vier Polizistinnen und Polizisten sichern den Tatort in der Stuttgarter Innenstadt, an dem Khalil H. am 30. Juli drei Männer niederstach. Foto: /René Wolff

Khalil H. hat 33 Einträge in Datenbanken der Polizei. Seine Familie 110, auch sein Bruder ist mit 12 Jahren polizeibekannt. Sozialarbeiter kapitulieren, Polizisten kommen an ihre Grenzen. Dabei ist die Familie H. kein Einzelfall im Land.











Der Fall der syrischen Flüchtlingsfamilie H. bewegt viele Menschen – deutlich über die Grenzen Baden-Württembergs hinaus. Sohn Kahlil hatte vergangene Woche Dienstag mit einem Messer in der Fußgängerzone der Landeshauptstadt auf eine türkisch-syrische Familie eingestochen, drei Männer schwer verletzt. Einer von ihnen schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Begleitet wurde der 17-jährige von seinem 2002 in Aleppo geborenen Bruder Mohammed und einem dritten, nicht zur Familie gehörenden Mann. Zunächst hatten die Brüder – so ermittelte die Polizei – die über die Königstraße flanierende, fünfköpfige Familie provoziert. Die ignorierte die Beleidigungen, schlenderte weiter an den Schaufenstern vorbei. Als das Trio wieder auftauchte und Khalil unvermittelt zustach.