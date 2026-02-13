Blumenhandel in Renningen: Discounter drücken Preise – wie sich ein Blumen-Fachgeschäft behauptet

Rote Rosen bleiben zum Valentinstag beliebt. Eine Floristin erklärt, womit ihr Betrieb punktet, worauf es beim Blumenkauf ankommt – und welcher Tag für sie noch wichtiger ist.
Es sind immer noch die roten Rosen, die zum Valentinstag als Symbol der Liebe am häufigsten gekauft und verschenkt werden. Entsprechend groß ist die Nachfrage in Blumengeschäften. Zwar kommt wohl kaum jemand an der gefühlt immer mehr zunehmenden Werbung für andere Valentinsgaben vorbei, bis hin zur romantischen Kreuzfahrt. Doch Blumen sind immer noch die Nummer eins für diesen Tag, an dem die Liebe in all ihren Facetten gefeiert wird.