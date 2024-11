1 Bluesky boomt aktuell vor allem in den USA. Foto: Diego Thomazini/ Shutterstock

In nur einer Woche konnte Bluesky über 1 Million neue Nutzer hinzugewinnen und zählt nun insgesamt 14,8 Millionen User. Immer mehr Menschen suchen nach einer Alternative zu X.











Während etablierte Plattformen wie X (ehemals Twitter) immer stärker in der Kritik stehen, erlebt die Social-Media-Plattform Bluesky ein rasantes Wachstum. In nur einer Woche kamen über 1 Million neue Nutzer hinzu, die vor allem aus den USA stammen. Was steckt hinter diesem Hype, und warum entscheiden sich so viele Menschen für Bluesky?