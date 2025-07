Die Hitze der vergangenen Tage hat auch den Autobahnen im Südwesten zugesetzt. Zumindest in einem Fall sind sogennannte Blow-Ups ursächlich für eine Sperrung an diesem Donnerstag. Betroffen sind die A6 und die A5.

Autofahrer, die die Autobahn 6 nutzen wollen, müssen am Donnerstagabend eine Umleitung in Kauf nehmen: Die Autobahn in Fahrtrichtung Mannheim wird zwischen 21 und 23 Uhr gesperrt, wie die Autobahn GmbH mitteilt.

Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Kreuz Walldorf. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle ausgeleitet und über die Umleitung U70 bis zur Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch (A5) geführt.

Grund für die Sperrung der A6 sind Schäden auf der Fahrbahn, die behoben werden müssen. Sie sind durch verlorenes Baumaterial entstanden. Bis zur Sperrung darf auf dem betroffenen Streckenabschnitt nur Tempo 40 gefahren werden.

Blow-ups und Sperrung auf A5 – Stau auf A67

Auch auf der A5 kommt es zu Behinderungen. Zwischen Zwingenberg und Bensheim (Bergstraße) ist die Autobahn derzeit in Richtung Heidelberg wegen Hitzeschäden gesperrt. Bereits am Donnerstag wird eine Spezialfirma mit den Reparaturarbeiten am Autobahnabschnitt starten. Das berichtet unter anderem die Hessenschau.

Ob die Arbeiten zum Beginn der Sommerferien fertig werden und die Strecke für den erwarteten Reiseverkehr am Freitag freigegeben werden kann, sei ungewiss. In Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland beginnen die großen Ferien.

In mehreren Bundesländern beginnen in dieser Woche die Ferien. Foto: Marijan Murat/dpa

Blow-ups bei 40 Grad im Autobahn-Asphalt

Am Mittwoch, dem bislang heißesten Tag des Jahres mit Temperaturen knapp unter 40 Grad, wölbte sich die Asphaltdecke quer über die Fahrbahn. Der Asphalt erhob sich dort bis zu 20 Zentimeter. Laut Polizei wurde ein Auto beschädigt, bevor der Abschnitt in Richtung Süden gesperrt wurde.

Vor dem Start der Sommerferien weist die Polizei darauf hin, dass Verkehrsteilnehmer ab dem Darmstädter Kreuz in Fahrtrichtung Süden die parallel verlaufende A67 nutzen sollen. Dort könnte es durch das erhöhte Verkehrsaufkommen jedoch zu Staus kommen.

