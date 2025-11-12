Block-Prozess in Hamburg: Audioaufnahme von Entführung - Christina Block erschüttert

Schreie, schnelle Schritte und Männerstimmen - Audioaufnahmen von der Entführung der Block-Kinder sind im Gericht zu hören. Die Prozessbeteiligten reagieren mit Betroffenheit.
Im Prozess um die Entführung zweier Block-Kinder hat das Landgericht Hamburg Aufzeichnungen eines Alarmknopfes abgespielt. Diesen trug der Sohn von Christina Block bei der Entführung und hatte ihn aktiviert. Die neun Audiodateien mit einer Gesamtlänge von gut einer halben Stunde gaben die Geräusche von eiligen Schritten, schwerem Atmen, unterdrückten Schreien oder Wimmern eines Kindes und Männerstimmen wider.