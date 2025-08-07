Blitzermarathon in Stuttgart: Keine Ausrede hilft – So ziehen Polizisten Raser aus dem Verkehr

Bei der Speedweek nimmt die Verkehrspolizei in Stuttgart diese Woche vermehrt Raser ins Visier. Diesmal haben sie Zuffenhausen gestanden.
Der Fahrer des schwarzen BMW setzt sich im Schatten auf die Kante des Bürgersteigs. Für ihn wird es jetzt ernst. Sein Fahrzeug hat ein paar besondere Merkmale. Über den Kopflehnen wurden Sturmmasken gezogen, die Felgen sind schwarz lackiert. Drei Polizisten geben seit 10 Minuten den Führerschein des Anfang Dreißigjährigen hin und her, stecken die Köpfe zusammen, tippen Informationen in ihre Smartphones und überprüfen die Daten des Mannes, den sie gerade aus dem Verkehr genommen haben.