Blickfang bei Olympia: Raven Saunders komplett vermummt – die Geschichte hinter der Maske

Extrovertierte Athleten gibt es zuhauf bei Olympia – und besonders im Team der USA. Eine der schillerndsten unter ihnen ist die Kugelstoßerin Raven Saunders. Auch am Donnerstag trat sie mit grün und violett gefärbten Haaren in den Ring. Das auffälligste aber: Das Gesicht der 28-Jährigen war komplett vermummt, über der Maske trug sie eine verspiegelte Sonnenbrille.

Es ist nicht das erste Mal, dass die US-Amerikanerin mit einem extravaganten Outfit für Aufsehen sorgt. Bei den vergangenen Olympischen Spielen in Tokio hatte sie einen besonderen Mund-Nase-Schutz getragen – Corona war noch nicht ausgestanden: Grüne Haut, rotes Zahnfleisch, weiße Beißer. So sah sie bei den Sommerspielen in Japan aus. Ihre Haare waren damals pink und grün gefärbt. Comicfans fühlten sich an die Figur Hulk erinnert.

Warum trägt die Kugelstoßerin eine Maske?

Die Maske hat Saunders nach den Spielen von Tokio einfach beibehalten. Und das Hulk-Design greift sie häufig auf. Den Spitznamen „Hulk“ bekam sie schon während ihrer Schulzeit verpasst. Sie identifiziere sich mit der Figur, sagt Saunders. Ähnlich wie Bruce Banner, der sich zum Hulk verwandelt, habe sie gelernt mit ihren Dämonen umzugehen. Im Jahr 2018 hatte sie mit einer schweren Depression zu kämpfen.

Mit ihrem schillernden Äußeren will Saunders zudem ein Zeichen für die LGBTQ-Community setzen. Nach eigenen Aussagen war sie in der Vergangenheit häufiger mit Rassismus, Sexismus und Homophobie konfrontiert.