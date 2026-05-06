Bleib-fair-Sieger Benedikt Fischer: Karten für den FC Bayern – aber nicht fürs Pokalfinale

Mit 22 Treffern liegt Benedikt Fischer von der SVGG Hirschlanden-Schöckingen auf Rang vier der Torjägerliste in der Kreisliga B 5. Mehr Tore werden in dieser Saison nicht mehr dazu kommen, denn der Angreifer der SVGG zog sich in der Partie gegen den SV Gebersheim II (1:0) Anfang April eine Schultereckgelenksprengung zu und wird in dieser Runde nicht mehr auf dem Platz stehen.

Der 31-Jährige hätte die Spielzeit auch mit 23 Treffern abschließen können – wenn er nicht in der Partie beim TV Möglingen II am 15. März ein besonderes Beispiel für Fairplay an den Tag gelegt hätte, für das er nunmehr vom Württembergischen Fußballverband (WFV) ausgezeichnet wurde.

Fischer gibt ein Handspiel zu

In Möglingen lag die SVGG eine Viertelstunde vor Schluss 1:0 vorne, spielte jedoch in Unterzahl. Da landete ein langer Ball bei Benedikt Fischer, der sich im Kampf gegen Verteidiger und Torhüter durchsetzte und den Ball ins leere Tor schob. Der Unparteiische erkannte den Treffer an, suchte aber das Gespräch mit dem Torschützen, nachdem die Gastgeber ein Handspiel moniert hatten. Als der Schiedsrichter den 31-Jährigen darauf ansprach, räumte der Stürmer ein, dass ihm der Ball an die Hand gesprungen war.

Josip Kulijer (Mi.) vom FC Gerlingen wurde 2023 ebenfalls schon einmal Sieger der Aktion Bleib fair. Foto: Andreas Gorr

Die Folgen: Der SVGG Hirschlanden entgingen zwei Punkte, da der TV Möglingen II noch zum 1:1 ausglich. Aktuell beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz vier Spieltage vor Schluss sechs statt nur vier Zähler. Doch für Benedikt Fischer sollte sich die Aktion auszahlen: Sowohl der TV Möglingen als auch der Schiri schlugen ihn für die Wahl zum „Bleib Fair“-Monatssieger März vor, bei einer Online-Abstimmung erhielt er die meisten Stimmen.

„Das war eine außergewöhnliche Aktion, die von echter Größe zeugt“, lobte der Gerlinger Zweitliga-Schiedsrichter Lars Erbst den 31-Jährigen bei der Ehrung vor dem Training der SVGG auf dem Trainingsgelände Seehansen. Und wie der Zufall so spielt: Vom Bezirk Enz-Murr war der Ehrenamtsbeauftragte Armin Rau dabei, dessen Heimatverein der TV Möglingen ist. „Bene, das war nicht selbstverständlich und eine hervorragende Geste“, zollte auch dieser dem sichtlich überraschten Benedikt Fischer Respekt.

Noah Baumgärtner (li.) von der Spvgg Mönsheim erhielt im Juni 2025 seine Preise aus den Händen von DFB-Schiedsrichter Arno Blos. Foto: WFV

Julia Fischer vom Kommunikationsteam des WFV überreichte dem 31-Jährigen als Anerkennung einen Rucksack, zu dessen Inhalt unter anderem zwei Karten für eine Partie eines Vereins aus dem Verbandsgebiet gehören. Dem Vorschlag „Pokalfinale“ von SVGG-Sportdirektor Gianluca Bernert, der für einige Lacher sorgte, konnte Julia Fischer nicht entsprechen. „Das liegt außerhalb unseres Verbandsgebiets“, meinte sie.

Stattdessen werden es Tickets für den nächsten Bundesligaauftritt des FC Bayern beim VfB Stuttgart. Denn Benedikt Fischer ist im Großraum München aufgewachsen, die Liebe zum FC Bayern hat er „schon als kleines Kind beim Opa auf der Couch“ aufgesogen. In der Jugend kickte er beim TuS Geretsried, ehe er der Liebe wegen 2021 nach Hirschlanden zog und seit der Saison 2021/22 für die SVGG spielte.

Schnelligkeit und Kombinationssicherheit zählt er zu seinen Stärken – auf die sein Team möglicherweise demnächst verzichten muss. Benedikt Fischer will sich in Zukunft mehr um seine Kinder (5 und 2) kümmern. „Sie sollen den Papa auch am Sonntag für sich haben“, erklärte er. Sportdirektor Bernert sah diese Ankündigung gelassen: „Das haben schon einige hier gesagt – und waren dann ganz schnell wieder zurück im Team.“