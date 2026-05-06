Bleib-fair-Sieger Benedikt Fischer: Karten für den FC Bayern – aber nicht fürs Pokalfinale

Benedikt Fischer von Fußball-Kreisligist SVGG Hirschlanden-Schöckingen wird als Monatssieger März der Aktion Bleib fair ausgezeichnet – erhält aber keine Wunschprämie.
Mit 22 Treffern liegt Benedikt Fischer von der SVGG Hirschlanden-Schöckingen auf Rang vier der Torjägerliste in der Kreisliga B 5. Mehr Tore werden in dieser Saison nicht mehr dazu kommen, denn der Angreifer der SVGG zog sich in der Partie gegen den SV Gebersheim II (1:0) Anfang April eine Schultereckgelenksprengung zu und wird in dieser Runde nicht mehr auf dem Platz stehen.