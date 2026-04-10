Zum Tod von Mario Adorf ändern die öffentlich-rechtlichen Sender auch am Wochenende ihr Programm. In den Mediatheken und Streamingdiensten wie Netflix oder Amazon gibt es weitere Filme und Serien mit dem verstorbenen Schauspieler, von "Die Blechtrommel" bis "Der Schattenmann".
Eine Nachricht schockierte am Donnerstag (9. April 2026) nicht nur die Filmwelt. Mario Adorf ist einen Tag zuvor in Paris mit 95 Jahren gestorben. Die öffentlich-rechtlichen Sender stellten sofort ihr Programm um und würdigten den Schauspieler mit Dokus und Filmen. Am Freitag und Samstag gibt es aus diesem Anlass bei ARD und ZDF weitere Programmänderungen.