Blackpink-Mitglied Lisa: Erster K-Pop-Star mit Las-Vegas-Konzertreihe

Lisa von Blackpink wird als erste K-Pop-Künstlerin in Las Vegas eine Konzertreihe geben. Sie wird für vier Shows im Colosseum des Caesars Palace auf der Bühne stehen.

K-Pop-Star Lisa (29), Mitglied der südkoreanischen Girlgroup Blackpink, hat ihre erste Konzertreihe in der US-Vergnügungsmetropole Las Vegas angekündigt. Unter dem Titel "Viva La Lisa" plant sie, im November 2026 an vier Abenden im berühmten Colosseum des Caesars Palace auf der Bühne zu stehen. Die Performances sind auf den 13. und 14. sowie auf den 27. und 28. November terminiert, berichtet das US-Magazin "Variety". Damit ist Lisa, deren bürgerlicher Name Lalisa Manoban lautet, die erste K-Pop-Künstlerin überhaupt mit einer solchen Residenz in Las Vegas.

Ein Jahr voller Meilensteine Die Ankündigung fällt in eine produktive Karrierephase der Sängerin und Schauspielerin. Im vergangenen Jahr veröffentlichte Lisa ihr erstes Soloalbum "Alter Ego", bevor sie mit ihrer Gruppe Blackpink auf Tour ging. Im vergangenen Monat erschien mit "Deadline" eine neue EP der Formation.

Auch als Schauspielerin hat sich die Sängerin, Rapperin und Tänzerin zuletzt einen Namen gemacht, spielte eine der Hauptrollen einer einheimischen Hotelangestellten in der dritten Staffel der umjubelten HBO-Serie "The White Lotus", die in Thailand spielt.

Dokumentarfilm über Lisa in Arbeit

Darüber hinaus ist ein Dokumentarfilm über Lisa in Produktion. Der Film begleitet die Künstlerin über ein Jahr ihres Lebens, in dem sie und die anderen Blackpink-Mitglieder ihren jeweiligen Soloprojekten nachgingen. Regie führte Sue Kim, die zuvor den von A24 produzierten, preisgekrönten Dokumentarfilm "The Last of the Sea Women" inszeniert hat.

Las-Vegas-Shows großer Stars

Eine ganze Reihe große Stars haben zuletzt in Las Vegas für sogenannte Residenzen, also Konzertreihen an einem festen Auftrittsort, auf der Bühne gestanden. So sind seit der Eröffnung der Sphere at The Venetian Resort, einem hochmodernen, erst 2023 eröffneten Konzertsaal, etwa U2, die Eagles oder die Backstreet Boys dort aufgetreten. No Doubt mit Frontfrau Gwen Stefani (53) werden ab Mai hier zu hören sein. Cyndi Lauper (72) wird ab Ende April ebenfalls im Colosseum at Caesars Palace auf der Bühne stehen.