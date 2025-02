Foto: Hi my name is Jacco / shutterstock.com

Erneut bewegt sich der Bitcoin-Kurs nach unten. Doch was ist dieses Mal der Grund für den Abschwung?

In den letzten 24 Stunden verzeichnete der Bitcoin-Preis einen Rückgang von etwa 6,5 %, was einem Wertverlust von ungefähr 7.000 US-Dollar entspricht. Aktuell notiert der Bitcoin bei rund 93.433 US-Dollar.

Warum der Crash?

Dieser Kursrückgang steht in engem Zusammenhang mit dem jüngsten Dekret von US-Präsident Donald Trump vom 1. Februar 2025, das zusätzliche Zölle auf Importe aus Kanada, Mexiko und China vorsieht. Konkret werden 25 % auf Importe aus Mexiko und den Großteil der kanadischen Waren sowie 10 % auf chinesische Produkte erhoben. Energieimporte aus Kanada sind mit einem geringeren Zollsatz von 10 % belegt.

Die Einführung dieser Zölle hat weltweit Besorgnis über einen möglichen Handelskrieg ausgelöst, was zu einer erhöhten Unsicherheit an den Finanzmärkten führte. Investoren befürchten, dass die steigenden Importkosten die Inflation anheizen könnten, was die US-Notenbank dazu veranlassen könnte, die Zinssätze nicht zu senken. Dies übt Druck auf risikoreiche Anlagen wie Bitcoin aus, da höhere Zinssätze tendenziell die Attraktivität von nicht verzinsten Vermögenswerten mindern.

Zusätzlich haben die Zölle zu einer Stärkung des US-Dollars geführt, da Investoren in unsicheren Zeiten oft in als sicher geltende Währungen flüchten. Ein stärkerer Dollar kann den Wert von Bitcoin und anderen Kryptowährungen, die in Dollar notiert sind, weiter belasten.

Die Reaktionen auf die Zölle waren nicht auf die USA beschränkt. Kanada und Mexiko haben umgehend Vergeltungsmaßnahmen angekündigt, während China rechtliche Schritte bei der Welthandelsorganisation (WTO) eingeleitet hat. Diese Entwicklungen haben die Unsicherheit an den globalen Märkten weiter verstärkt und zu einem Rückgang der Risikobereitschaft bei Investoren geführt.

Die Formulierungen des Textes wurden mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und anschließend von einer Redakteurin/einem Redakteur überprüft.