Diese Auktion bei Christie's in New York schreibt Musikgeschichte. David Gilmours legendäre Black Strat ist wieder die teuerste Gitarre der Welt - und verdreifacht mit 14,5 Millionen Dollar beinahe ihren eigenen Rekord.
Die legendäre Black Strat von Pink-Floyd-Gitarrist David Gilmour (80) ist zurück auf dem Auktions-Thron: Bei einer Versteigerung der Jim Irsay Collection durch Christie's in New York erzielte die wohl berühmteste Gitarre der Rockgeschichte einen Hammerpreis von 14,55 Millionen Dollar (rund 12,7 Millionen Euro) - und pulverisierte damit sämtliche Erwartungen, die selbst optimistische Schätzer vor dem Auktionsstart gehegt hatten. Denn taxiert worden war das Instrument laut der offiziellen Seite des Auktionshauses auf mindestens zwei und maximal vier Millionen Dollar.