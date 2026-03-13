Diese Auktion bei Christie's in New York schreibt Musikgeschichte. David Gilmours legendäre Black Strat ist wieder die teuerste Gitarre der Welt - und verdreifacht mit 14,5 Millionen Dollar beinahe ihren eigenen Rekord.

Die legendäre Black Strat von Pink-Floyd-Gitarrist David Gilmour (80) ist zurück auf dem Auktions-Thron: Bei einer Versteigerung der Jim Irsay Collection durch Christie's in New York erzielte die wohl berühmteste Gitarre der Rockgeschichte einen Hammerpreis von 14,55 Millionen Dollar (rund 12,7 Millionen Euro) - und pulverisierte damit sämtliche Erwartungen, die selbst optimistische Schätzer vor dem Auktionsstart gehegt hatten. Denn taxiert worden war das Instrument laut der offiziellen Seite des Auktionshauses auf mindestens zwei und maximal vier Millionen Dollar.

Vom geringen Schätzpreis zum Weltrekord Dass die Versteigerung der Sammlung des verstorbenen Indianapolis-Colts-Eigentümers Jim Irsay den Markt für Rockstar-Gitarren neu sortieren würde, war absehbar. Nicht aber, dass ein einzelnes Instrument derart aus dem Rahmen fallen würde. Irsay hatte 2019 laut "Rolling Stone" die Black Strat noch für 3.975.000 Dollar ersteigert - und schon das galt seinerzeit als beachtliche Summe. Nun, beim Verkauf seiner Sammlung, stieg der Preis auf deutlich mehr als das Dreifache. Die Black Strat ist damit nicht nur wieder die teuerste jemals versteigerte Gitarre der Welt, sie hat den bisherigen Rekord auch mehr als verdoppelt.

Kurt Cobains Gitarren im Schatten

Diese bisherige Bestmarke gehörte einer anderen Rockikone: Kurt Cobains Martin D-18E, die akustische Gitarre, mit der der Nirvana-Frontmann beim legendären "MTV Unplugged"-Konzert spielte, hatte 2020 für etwas mehr als sechs Millionen Dollar den Besitzer gewechselt.

Ebenfalls bei der Irsay-Versteigerung kam nun auch Cobains Fender Mustang unter den Hammer, bekannt aus dem Musikvideo zu "Smells Like Teen Spirit". Dem Bericht zufolge war das Instrument sogar mit dem höchsten Preispotenzial in den Saal gegangen - galt es im Vorfeld doch als teuerstes je versteigerte E-Gitarre, nachdem sie 2022 für 4.550.000 Dollar verkauft worden war. Am Ende erzielte die Mustang fast sieben Millionen Dollar - ein beachtlicher Preis, der an jedem anderen Auktionstag für Schlagzeilen gesorgt hätte. Neben der Black Strat aber wirkte es fast schon wie ein Schnäppchen.

In der Tat war es mit diesem Erlös nur die drittteuerste Gitarre des Tages. Denn eine handgefertigte E-Gitarre des Grateful-Dead-Gitarristen Jerry Garcia brachte erstaunliche 11,5 Millionen Dollar ein.