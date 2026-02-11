Nach dem Auszug von Andrew und Sarah Ferguson aus der Royal Lodge war unklar, was mit den Corgis der verstorbenen Queen Elizabeth II. passiert. Jetzt wurden Sandy und Muick auf dem Sandringham-Anwesen gesichtet - bei einem neuen Begleiter.
Sie waren die treuen Begleiter von Queen Elizabeth II. (1926-2022) - und nach ihrem Tod geriet auch das Schicksal ihrer Corgis Sandy und Muick immer wieder in die Schlagzeilen. Nach dem erzwungenen Auszug von Andrew Mountbatten-Windsor (65) und seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (66) aus der Royal Lodge gibt es nun ein erstes Lebenszeichen der beiden Hunde.