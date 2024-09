Bis zu 11000 Euro als Kellner: So viel Geld kann man auf dem Wasen verdienen

Bald startet das 177. Cannstatter Volksfest und noch gibt es offene Stellen – die Agentur für Arbeit bietet vorab Beratungen auf dem Festgelände an. Ein Blick auf das vergangene Jahr verrät, was man beim Wasen verdienen kann. Und was man dafür tun muss.

Das Cannstatter Volksfest ist eines der bedeutendsten Traditionsfeste Deutschlands und zieht jährlich Millionen Besucher an. Doch nicht nur die Gäste profitieren von den Attraktionen und Festzelten vor Ort – auch zahlreiche Arbeitskräfte finden dort Beschäftigung.

Wer sich für einen Job auf dem Wasen interessiert, hat auch in diesem Jahr noch die Gelegenheit, sich zu bewerben. Auch direkt vor Ort gibt es die Möglichkeit, sich bei der Agentur für Arbeit Stuttgart zu melden.

Jobs auf dem Cannstatter Wasen

In der Woche vor dem Festbeginn, vom 23. bis 27. September 2024, bietet die Agentur für Arbeit ein Vermittlungsbüro direkt auf dem Gelände des Volksfestes an. Interessierte können sich dort bei den Mitarbeitern über offene Stellen informieren und bewerben. Das Vermittlungsbüro ist von Montag bis Donnerstag zwischen 9 und 16 Uhr geöffnet, am Freitag zwischen 9 und 12 Uhr.

Zusätzlich steht die Arbeitsagentur telefonisch für Auskünfte zur Verfügung (Tel. 0711 920 29 29). Bewerbungen können auch direkt bei den Schaustellern und Festwirten eingereicht werden, die teilweise kurzfristig noch Mitarbeiter suchen.

Was verdient man auf dem Cannstatter Wasen?

Die Verdienstmöglichkeiten auf dem Cannstatter Wasen können je nach Tätigkeit stark variieren. Die jeweiligen Arbeitgeber legen die genauen Gehälter zwar nicht offen, doch aus Gesprächen mit Mitarbeitern im vergangenen Jahr (2023) lassen sich allgemeine Richtwerte ableiten.

So verdienen Kellnerinnen und Kellner im Durchschnitt zwischen 5000 und 8000 Euro während des gesamten Fests, das 17 Tage dauert. Die einzelnen Verdienste können dabei aber je nach Arbeitsort, Arbeitsaufwand sowie Höhe des Trinkgeldes unterschiedlich ausfallen. Besonders engagierte oder erfahrene Kellner können deshalb sogar bis zu 11 000 Euro verdienen.

Einen festen Stundenlohn gibt es in den Zelten aber nicht, die Bezahlung erfolgt stattdessen auf Provisionsbasis. Die Mitarbeiter erhalten also einen Anteil an dem Umsatz, den sie erwirtschaftet haben. Außerdem wird der genaue Lohn je nach Zelt unterschiedlich berechnet. Im vergangenen Jahr lag beispielsweise ein gängiger Lohn pro Maß Bier bei 1,10 Euro.

Security- oder Schausteller-Job auf dem Cannstatter Wasen

Sicherheitskräfte auf dem Festgelände verdienen, nach Angaben aus dem vergangenen Jahr (2023), je nach Firma zwischen 16 und 18 Euro pro Stunde. Ihre Aufgabe ist es, Menschen zu schützen und Ordnung zu schaffen, was besonders an Wochenenden mit hohen Besucherzahlen herausfordernd sein kann.

Mitarbeiter an Ständen und Fahrgeschäften – die jedes Jahr teurer werden – erhalten in der Regel zwischen 12,50 und 14 Euro pro Stunde, also etwas mehr als den Mindestlohn, so eine Recherche 2023 vor Ort auf dem Cannstatter Wasen. Auch in diesem Fall kann die genaue Höhe der Bezahlung je nach Art des Stands oder Fahrgeschäfts variieren.