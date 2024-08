1 Das Frühstücksangebot gibt es nicht den ganzen Tag. Foto: pancha.me / shutterstock.com

Erfahren Sie hier, ab wann und wie lange Sie bei McDonald’s frühstücken können.











Link kopiert



Ab wann gibt es Frühstück bei McDonald’s?

Früher gab es bei McDonald's keine einheitlichen Frühstückszeiten. Das hat sich im April 2024 jedoch geändert. Seither kann in allen teilnehmenden Frühstücksrestaurants von McDonald's zwischen 7:00 und 10:30 Uhr gefrühstückt werden. Nicht alle Filialen von McDonald’s bieten jedoch das Frühstücksangebot an. Manche Restaurants verkaufen den ganzen Tag über Burger, Pommes und Co.