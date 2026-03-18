Im Strudelbachtal bei Eberdingen im Kreis Ludwigsburg tummeln sich wohl mehrere Hundert Feuersalamander. Doch die Idylle hat deutliche Risse bekommen.
Man sollte sich eigentlich nicht an Äußerlichkeiten aufhalten. Aber beim Feuersalamander lässt sich das kaum vermeiden. Alleine seine knallige schwarz-gelbe Färbung macht ihn zu einem der schrillsten Vertreter der hiesigen Amphibienwelt. Dazu kommt seine beachtliche Größe. Manche Exemplare sollen es auf mehr als 20 Zentimeter bringen. Allerdings muss man viel Glück haben, einen Feuersalamander zu Gesicht zu bekommen. Die Tiere stehen auf der Roten Liste für Baden-Württemberg in der Kategorie gefährdet. Selbst im Strudelbachtal, einem Hotspot im Kreis Ludwigsburg, bröckeln die Bestände.