Bei Hitze ist das Reinigen der Biotonne besonders wichtig. Das Landratsamt Ludwigsburg erklärt, was dabei hilft, auch gegen üble Gerüche – und was tabu ist.
Vor allem im Sommer bei starker Hitze kann es bestialisch aus der Biotonne stinken. Es empfiehlt sich also dringend, den Behälter regelmäßig zu reinigen. Die Frage ist bloß: wie macht man das richtig? Und wie entsorgt man das beim Ausspritzen anfallende Schmutzwasser und die zähe Schlacke, die sich mitunter am Boden bildet? Immer wieder ist zu beobachten, dass das Gemisch einfach in den Gully gekippt wird. Aber ist das überhaupt erlaubt?