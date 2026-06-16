Bei Hitze ist das Reinigen der Biotonne besonders wichtig. Das Landratsamt Ludwigsburg erklärt, was dabei hilft, auch gegen üble Gerüche – und was tabu ist.

Vor allem im Sommer bei starker Hitze kann es bestialisch aus der Biotonne stinken. Es empfiehlt sich also dringend, den Behälter regelmäßig zu reinigen. Die Frage ist bloß: wie macht man das richtig? Und wie entsorgt man das beim Ausspritzen anfallende Schmutzwasser und die zähe Schlacke, die sich mitunter am Boden bildet? Immer wieder ist zu beobachten, dass das Gemisch einfach in den Gully gekippt wird. Aber ist das überhaupt erlaubt?

Eine Frage, die Andreas Fritz mit einem klaren Nein beantwortet. „Das bei der Reinigung anfallende Schmutzwasser darf nicht in den Garten, in einen Straßengully oder in die Regenwasserableitung gelangen“, stellt der Pressesprecher des Landratsamts Ludwigsburg klar. Es müsse zwingend über die Schmutzwasserkanalisation entsorgt werden, zum Beispiel über einen Hausabfluss oder die Toilette. „Grobe Verschmutzungen sollten vorher entfernt und diese über die Restmülltonne entsorgt werden“, erklärt Fritz.

Essig als Mittel gegen Gerüche

Schon beim Befüllen der Biotonne entscheidet sich, welchen Aufwand man später beim Putzen betreiben muss. Foto: Britta Pedersen/dpa

Was die Reinigung einer verschmutzten Tonne anbelangt, empfiehlt das Landratsamt, den Behälter zunächst gründlich per Wasserschlauch auszusprühen. Anschließend könne man warmes Wasser mit Essig in einem Mischverhältnis von zwei zu eins in die Tonne füllen. „Der Essig hilft gegen Gerüche und wirkt desinfizierend“, erläutert Andreas Fritz. Den Schmutz an den Innenwänden und am Boden könne man mit einem Schrubber oder einer langstieligen Bürste lösen. Dafür komme zum Beispiel eine ausgediente Klobürste infrage.

Ganz am Ende solle man die Tonne umdrehen und an der frischen Luft vollständig trocknen lassen. So vermeide man eine Schimmelbildung. Alternativ könne man auf eigene Kosten auch ein privates Unternehmen mit der professionellen Reinigung der Biotonne beauftragen. Diese Leistung werde nicht von der Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises angeboten.

Bevor man wieder mit dem Befüllen des Behälters beginnt, sei es ratsam, ganz unten eine Schicht aus Zeitungsseiten auszulegen. „Das Papier nimmt Feuchtigkeit direkt auf und verhindert Anhaftungen“, erläutert Andreas Fritz. Zudem solle man feuchten Biomüll in Zeitungspapier oder Papiersäcken verpacken oder im Fall von zum Beispiel Kaffeefiltern abtrocknen lassen, bevor man ihn entsorgt. Das Landratsamt legt den Bürgern ans Herz, nach Möglichkeit auch Rasenschnitt vor dem Einfüllen zumindest antrocknen zu lassen. Andernfalls klebe ein Großteil der Gräser nach der Leerung an der Tonnenwand.

Um überschüssige Feuchtigkeit in den braunen Behältern aufzusaugen, seien trockene Gartenabfälle gut geeignet. Grundsätzlich gelte überdies, den Biomüll nicht in die Tonne zu pressen. „Locker eingefüllter Abfall lässt sich leichter entleeren“, erklärt Fritz.

Wie flüssige Speisereste richtig entsorgt werden

Plastik hat in der Biotonne nichts verloren. Das gilt aber auch für größere Mengen an flüssigen Speiseresten. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Das Landratsamt bittet ferner, keine so genannten biologisch abbaubaren Beutel zu verwenden. Diese könnten in der Verwertungsanlage nämlich keineswegs komplett abgebaut werden. Bruchstücke im Kompost beeinträchtigten zudem als Fremdstoffe die Qualität und gelangten als Mikroplastik in die Umwelt.

Ein Thema für sich ist die richtige Entsorgung von flüssigen Speiseresten. Wohin damit, fragen sich viele. Kein Problem für die Biotonne sind laut Landratsamt kleine Mengen. Wenn der Behälter bereits mit ausreichend saugfähigem Material gefüllt ist, können Eintopf-Überbleibsel, Soßen und Co. in geringen Dosen dort hineingekippt werden. Größere Mengen sollten indes in ein dicht verschließbares Gefäß wie eine leere Kunststoffflasche oder einen Gefrierbeutel gefüllt und über den Restmüll entsorgt werden.

Alles in allem sei es am besten, bereits bei der Befüllung der Biotonne dafür zu sorgen, dass der Müll beim Leerungsvorgang problemlos und komplett herausfallen kann, betont Andreas Fritz. „Eine Reinigung der Tonne ist dann in den meisten Fällen gar nicht notwendig“, konstatiert der Pressesprecher.