Der "King of Pop" bekommt ein Biopic: "Michael" begeistert vor allem mit seinen Konzertszenen und starken Performances, bleibt erzählerisch aber zu brav. Das Biopic setzt eher auf Glanz und Fan-Service als auf Tiefe.
Kaum eine Figur der Popkultur ist so prägend und zugleich so umstritten wie Michael Jackson (1958-2009). Der Musiker hat etliche Rekorde gebrochen und gilt als der unangefochtene "King of Pop". 1984 war Jackson der erste Künstler, der an einem Abend acht Grammys gewann. Seine Musikvideos waren unkonventionell, teuer und erzählten Geschichten. Doch der Ruhm hatte auch seine Schattenseiten: Schwierige Kindheit aufgrund seines Vaters, Medikamentenabhängigkeit und Missbrauchsvorwürfe.