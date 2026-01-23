Biopic über King of Pop: Michael-Jackson-Film soll Weltpremiere in Berlin feiern

1 Jaafar Jackson (l), Neffe des 2009 gestorbenen «King of Pop» Michael Jackson, spielt die Hauptrolle in dem Film (Archivfoto). Foto: -/AP/dpa

Die erste Aufführung des Biopics „Michael“ über Superstar Michael Jackson wird am 10. April wohl in Berlin stattfinden. Ein Verwandter des King of Pop spielt die Hauptrolle.











Die internationale Premiere des Biopic „Michael“ über den Popstar Michael Jackson soll am 10. April in Berlin stattfinden. Das habe Produzent Graham King im Rahmen der Filmwoche München verkündet, teilte der Filmverleih Universal mit. Demnach werden Darsteller und die Filmemacher zu dem Termin in der Hauptstadt erwartet. Die Premiere sei der Auftakt zu mehrtägigen Events und Fanveranstaltungen rund um die Verfilmung von Jacksons Leben.