Für die kommende "Let's Dance"-Folge am Sonntagabend wagte Ross Antony eine Typveränderung: Der Sänger rasierte sich den Bart ab. Bei Instagram zeigt er den Vorher-Nachher-Effekt.
Ross Antony (51) zeigt sich in einem neuen Look: Für die kommende Folge von "Let's Dance" am Sonntagabend (20:15 Uhr bei RTL) rasierte sich der Sänger und Entertainer seinen Bart ab. Bei Instagram zeigt Ross Antony den Vorher-Nachher-Effekt - und der kann sich sehen lassen: Ohne Bart wirkt Antony deutlich verjüngt. Trotzdem ist der "Let's Dance"-Kandidat nicht begeistert vom neuen Look, wie er in der Bildunterschrift verrät.