Bildungsstudie: Miese Noten vom IQB auch für die Neuntklässler in Baden-Württemberg

Der neue IQB-Bildungstrend beschreibt massive Leistungseinbrüche in Mathe und den Naturwissenschaften. Wo die Schüler im Land besser sind als der Bundesdurchschnitt.
In Mathematik und den Naturwissenschaften sind die deutschen Neuntklässler bundesweit abgesackt. Das gilt auch für die baden-württembergischen Schüler, die sich allerdings etwas besser geschlagen haben als der Durchschnitt in Deutschland. Das ist das Ergebnis des jüngsten IQB-Bildungstests, der an diesem Donnerstag in Berlin vorgestellt worden ist.