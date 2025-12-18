Biyon Kattilathu musste am Dienstag wegen eines Herzinfarkt-Verdachts ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Ärzte rechneten zunächst mit dem Schlimmsten - doch nach einer bangen Nacht gab es glücklicherweise Entwarnung.
Es waren bange Stunden für Biyon Kattilathu. Der 41-jährige Motivationscoach und ehemalige "Let's Dance"-Teilnehmer wurde am Dienstag mit dem Verdacht auf einen Herzinfarkt in ein Krankenhaus gebracht. In einem emotionalen Instagram-Beitrag mit einem Bild aus der Klinik schilderte er seinen rund eine Million Followern, was er durchmachen musste.