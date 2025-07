Bilanz Messe Stuttgart: Auf das Rekordjahr folgt ein Tief

1 Rund 1,2 Millionen Besucherinnen und Besucher waren bei der Messe Stuttgart zu Gast. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

2024 war das erfolgreichste Jahr der Messe Stuttgart seit ihrer Gründung. 2025 wird herausfordernd, aber die Verantwortlichen betonen: Der Kurs stimmt.











Die Zahlen der Messe Stuttgart sprechen für sich: 2024 wurde ein Rekord nach dem anderen aufgestellt. Es war das erfolgreichste Geschäftsjahr in der 105-jährigen Geschichte. Der Umsatz lag bei 228,5 Millionen Euro, das Ergebnis vor Steuer und Abschreibung bei 49,5 Millionen Euro – und somit noch einmal um mehr als zehn Millionen Euro höher, als Mitte 2024 prognostiziert wurde. Zudem fanden insgesamt 62 Messen in Stuttgart statt – zusätzlich wurden 19 Veranstaltungen an anderen Standorten organisiert. Man war zum Beispiel in Thailand, Hamburg, Dresden oder Leipzig vertreten. Zu den Höhepunkten in Stuttgart zählten unter anderem die Leitmessen CMT, die R+T, die Intergastra mit der IKA/Olympiade der Köche sowie die AMB.