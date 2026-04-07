Bikesharing in Stuttgart: 150 Leihräder verrotten auf Freifläche in Vaihingen – oder doch nicht?

Im Synergie-Park türmen sich defekte Räder von RegioRadStuttgart. Anwohner sind irritiert. Die Bahn erklärt, was mit den Bikes passiert.
Es ist ein Bild, das Anwohner aus Vaihingen irritiert: Rund 150 blau-weiße Fahrräder und Pedelecs von RegioRadStuttgart stehen auf einer eingezäunten Freifläche im Industriegebiet in der Ruppmannstraße in Vaihingen. Teils sind sie ordentlich aufgereiht, teils türmen sie sich wild übereinander – ungeschützt Wind und Wetter ausgesetzt, obwohl die Fahrräder, auch ohne Elektromotor, Elektronik enthalten.