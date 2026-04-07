Bikesharing in Stuttgart: 150 Leihräder verrotten auf Freifläche in Vaihingen – oder doch nicht?

Im Synergie-Park türmen sich defekte Räder von RegioRadStuttgart. Anwohner sind irritiert. Die Bahn erklärt, was mit den Bikes passiert.

Es ist ein Bild, das Anwohner aus Vaihingen irritiert: Rund 150 blau-weiße Fahrräder und Pedelecs von RegioRadStuttgart stehen auf einer eingezäunten Freifläche im Industriegebiet in der Ruppmannstraße in Vaihingen. Teils sind sie ordentlich aufgereiht, teils türmen sie sich wild übereinander – ungeschützt Wind und Wetter ausgesetzt, obwohl die Fahrräder, auch ohne Elektromotor, Elektronik enthalten.

Schäden an einigen Rädern offensichtlich „So etwas habe ich noch nie gesehen“, sagt eine Frau, die regelmäßig an dem Lagerplatz im Synergie-Park vorbeikommt. An manchen Rädern erkennt der Laie die Schäden auf den ersten Blick, andere sehen so aus, als könnte man direkt mit ihnen losfahren. Sie haben jedoch alle eines gemeinsam: „Die Räder sind defekt und können von der Deutsche Bahn Connect GmbH aktuell nicht eingesetzt werden“, sagt ein Bahnsprecher. Das Tochterunternehmen der Bahn ist unter anderem für das Bikesharing zuständig.

„Die meisten davon können wir auch nicht mehr reparieren. Ihre Komponenten werden bei anderen Rädern wiederverwendet – zum Teil auch in anderen Städten. Teile, die wir nicht unmittelbar wiederverwenden können, werden von uns in den jeweiligen Systemen recycelt“, so der Sprecher der Deutschen Bahn.

Ab 30. November 2026 werden die Komponenten definitiv nicht mehr benötigt. Denn dann endet das Fahrradverleihsystem in Stuttgart, ab 2027 tritt Lime die Nachfolge von RegioRadStuttgart an, allerdings mit eigenen Rädern. Das US-Unternehmen verleiht bereits E-Scooter in der Landeshauptstadt.

Die blau-weißen Räder von RegioRadStuttgart lösten im Frühjahr 2018 Call-a-bike ab. Die Flotte umfasst aktuell 1320 Fahrräder, Pedelecs und E-Lastenräder. Sollten sie Ende November weiterhin verkehrstauglich sein, werden sie deutschlandweit an anderen Standorten eingesetzt. Ansonsten trifft sie dasselbe Schicksal wie das Sammelsurium an Rädern im Vaihinger Industriegebiet. Dann dienen sie als Spender für Ersatzteile oder werden fachgerecht entsorgt.