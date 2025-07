Sicherheitsdienst am Bahnhof angegriffen

1 Am Bietigheimer Bahnhof wurden zwei Sicherheitskräfte angegriffen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts der Deutschen Bahn wurden von einem Mann am Bietigheimer Bahnhof angegriffen.











Ein 56-Jähriger hat laut Polizei am Mittwochmittag zwei Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn angegriffen. Die zwei Männer im Alter von 25 und 31 Jahren waren wohl gerade dabei, am Bietigheimer Bahnhof eine Person des Bahnhofs zu verweisen, als der 56-Jährige, der bis dahin nicht an dem Vorgang beteiligt gewesen sein soll, die Mitarbeiter bedrohte.