Bietigheim-Bissingen: Rotlicht missachtet? Polizei sucht Zeugen für Unfall mit zwei Verletzten

1 Die Polizei geht davon aus, dass der Audi-Fahrer die für ihn geltende Ampel nicht beachtet hat (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa

In Bietigheim-Bissingen sind zwei Autos an einer Kreuzung zusammengestoßen. Die Polizei sucht Zeugen, um den Unfallhergang zu klären – insbesondere was die Ampelschaltung angeht.











Link kopiert



Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die bei der Klärung eines Unfalls helfen können, der sich am Dienstagnachmittag in Bietigheim-Bissingen ereignet hat. Eine 66-Jährige hatte gegen 16 Uhr in der Wobachstraße an einer roten Ampel warten müssen. Als diese auf Grün umschaltete, bog die Frau nach links in die Stuttgarter Straße ab – wobei sie jedoch mit dem Audi eines 54-Jährigen zusammenstieß.