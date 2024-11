Bietigheim-Bissingen: Polizei stoppt Autorennen

1 Die Polizei hielt den Audi in der Berliner Straße an. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein BMW und ein Audi sind am Sonntagabend einer Streife der Polizei aufgefallen, da sie mit hohem Tempo und dicht hintereinander durch Bietigheim-Bissingen fuhren. Zumindest einen Fahrer konnten die Beamten schließlich stoppen.











Die Polizei hat am Sonntagabend in Bietigheim-Bissingen ein verbotenes Autorennen unterbunden. Einer Streife waren gegen 21.35 Uh auf der Stuttgarter Straße zwei Wagen – ein Audi und ein BMW – aufgefallen, die sehr dicht hintereinander und mit überhöhtem Tempo in Richtung Bahnhof unterwegs waren. An der Kreuzung zur Bahnhofstraße trennten sich die Autos allerdings, weshalb die Polizei entschied, dem vorausfahrenden Audi weiter in Richtung Ludwigsburg zu folgen.