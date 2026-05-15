Bietigheim-Bissingen: 43-Jähriger wird im Biergarten niedergeschlagen

1 Laut Polizei hielten sich zum Zeitpunkt des Angriff gut einhundert Gäste in dem Biergarten auf (Symbolbild). Foto: Michael Bahlo/dpa

Ein Abend im Bürgergarten in Bietigheim-Bissingen endete für einen 43-Jährigen im Krankenhaus. Er war von einem Unbekannten unvermittelt ins Gesicht geschlagen worden.











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Ein 43-Jähriger ist am Donnerstag in einem Biergarten im Bürgergarten in Bietigheim-Bissingen von einem Unbekannten niedergeschlagen worden. Laut Polizei hatte der Mann dem späteren Opfer gegen 20.10 Uhr plötzlich so heftig ins Gesicht geschlagen, dass dieser zu Boden ging. Der 43-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, während der Angreifer sich aus dem Staub machte.