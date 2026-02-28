Biathlon-Legende Laura Dahlmeier: Kurpark trägt jetzt ihren Namen

Sieben Monate nach dem tragischen Bergtod von Laura Dahlmeier hat Garmisch-Partenkirchen seiner berühmten Tochter ein bleibendes Denkmal gesetzt. Der Kurpark der Marktgemeinde trägt ab sofort den Namen der Biathlon-Legende. Die Einweihung wurde zur emotionalen Feier.
Hunderte Kerzen flackerten im Schnee, als Garmisch-Partenkirchen am Freitagabend (27. Februar) Abschied und Anfang zugleich feierte. Der Kurpark der oberbayerischen Marktgemeinde heißt ab sofort Laura-Dahlmeier-Park - benannt nach der Biathlon-Olympiasiegerin, die am 28. Juli 2025 bei einer Bergtour im Karakorum-Gebirge in Pakistan tödlich verunglückte. Sie wurde nur 31 Jahre alt. Ihr Leichnam wurde nicht geborgen - so hatte Dahlmeier es zu Lebzeiten selbst verfügt.