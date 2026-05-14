Bezirkspokal der Frauen: Nach sechs Titeln in Folge – VfB Obertürkheim beendet Feuerbachs Pokalserie

Der VfB Obertürkheim schlägt den Bezirkspokal-Dauersieger Sportvg Feuerbach im Elfmeterschießen. Eine Einwechselspielerin rettet ihr Team kurz vor Schluss.
Die sensationelle Bezirkspokalserie der Sportvg Feuerbach ist gerissen: Nach sechs Titeln in Folge haben die „Talkrabben“ am Donnerstag das diesjährige Frauen-Endspiel gegen den VfB Obertürkheim nach Elfmeterschießen mit 2:5 verloren. Im entscheidenden Moment versagten den Feuerbacher Schützinnen Jenny Weinert, Pia Altmann und Clara Zurowski die Nerven. Während die ersten beiden an der überragenden Obertürkheimer Torhüterin Sofia Lemonidis scheiterten, schoss Zurowski den letzten Feuerbacher Versuch in den Bernhauser Himmel. „Elfmeterschießen ist halt kacke. Du kannst die Stresssituation nicht trainieren“, sagt der Feuerbacher Coach Axel Süßlin.