Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Botnang oder Büsnau – welcher der beiden Aufsteiger dreht das ganz große Ding?

Nur noch diese zwei Teams können Meister werden. Derweil verpflichtet die Spvgg Cannstatt einen Ex-Verbandsliga-Stürmer und erhält der SV Bonlanden eine Schockdiagnose.
Wer das vor Saisonbeginn getippt hätte, wäre wahlweise als völlig ahnungslos oder Scherzkeks eingestuft worden. Und manch einer hatte es wohl bis zuletzt immer noch nicht wirklich glauben wollen. Irrtum jedoch. Denn nun, seit diesem Sonntag, ist es fix: Der Stuttgarter Teil der Fußball-Bezirksliga erhält eine der größten Überraschungen seiner 48-jährigen Geschichte. ASV Botnang oder TSV Jahn Büsnau – einer der beiden Aufsteiger wird am nächsten Sonntag den Meistertitel und damit Durchmarsch in die Landesliga feiern. Das finale Fernduell zweier ursprünglich krasser Außenseiter um Platz eins. Nur diese beiden Kandidaten sind noch übrig, nachdem der bislang größte Rivale SV Deckenpfronn auf der Zielgeraden ins Straucheln geraten ist.