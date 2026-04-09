Bezirksliga Enz/Murr: Warum sich der SV Pattonville als Leidtragender des AKV-Rückzugs sieht

Vor dem Duell gegen Hessigheim werden dem SV Pattonville durch den Abgang von AKV Ludwigsburg sechs Punkte abgezogen. Coach Francis Pola findet klare Worte.
Eigentlich sollte sich Francis Pola, der Coach des Fußball-Bezirksligisten SV Pattonville, mit dem sonntäglichen Gegner TASV Hessigheim beschäftigen. Aber den Coach und Sportlichen Leiter des Clubs treiben gerade ganz andere Themen um. Vor einigen Tagen hat sich der Liga-Rivale AKV B.G. Ludwigsburg aus dem Spielbetrieb abgemeldet. Als Anwärter auf den Aufstieg in die Landesliga gestartet, hatte sich der Verein in der Winterpause von rund einem Dutzend teurer Spieler getrennt und konnte kein bezirksligataugliches Team mehr stellen. Zuletzt waren nur noch drei Spieler im Training.