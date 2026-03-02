Bezirksliga Enz/Murr: SV Kornwestheim nach Torgala auf Tuchfühlung mit dem FC Bayern

Das Team von Roberto Raimondo schlägt den AKV B.G. Ludwigsburg mit 11:0 und hat mit 81 Treffern nur sieben Tore weniger erzielt als der Bundesliga-Spitzenreiter.
Es ist ein schönes Gefühl, wenn man gar nicht mehr weiß, wie sich ein Gegentor anfühlt. Fußball-Bezirksligist SV Kornwestheim jedenfalls hat nach dem 11:0 (3:0) gegen den AKV B.G. Ludwigsburg eine starke Bestmarke aufgestellt und seit vier Spielen keinen Gegentreffer mehr kassiert. Außerdem feierte die Mannschaft von Trainer Roberto Raimondo den fünften Sieg in Serie. Und was für einen: Auch ohne ohne Timo Plitzner, Nico Schürmann und Zdenek Polizoakis lieferte der SVK eine rauschende Torgala ab. Damit steht das Torkonto der Kornwestheimer bei 81 Treffern, die sich anschicken auf Tuchfühlung mit dem FC Bayern München zu gehen, der schon 22 mal erfolgreich war.