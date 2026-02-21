Bezirksliga Enz/Murr: Auf Kindheitstraum soll der nächste Dreier folgen

Kornwestheims Coach Roberto Raimondo stimmt sich in Glasgow auf Duell gegen den TSV Schwieberdingen ein und setzt auf fünften Sieg in Serie.
Manchmal taucht Roberto Raimondo auch gerne ein in den großen Fußball-Kosmos und begleitet seinen Herzensverein den VfB Stuttgart auf dessen Europareise. Am Donnerstag jedenfalls weilte der Trainer des Fußball- Bezirksligisten SV Kornwestheim in Glasgow, um den Auftritt der Schwaben in der Europe League im legendären Celtic Park zu verfolgen. „Da geht für mich schon so eine Art Kindheitstraum in Erfüllung. Ich freue mich auf diesen besonderen Spirit, der hier herrschen soll“, sagt Raimondo.